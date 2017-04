'Dolberg moet hét gezicht worden van deze club'

Spits Kasper Dolberg is inmiddels weer hersteld van de blessure die hem de afgelopen weken aan de kant hield bij Ajax, maar op donderdagavond begon coach Peter Bosz nog met Bertrand Traoré in de punt van de aanval in de Europa League. Dolberg moet naar verluidt hét gezicht worden van het nieuwe AS Roma.



De Romeinen hebben al een mooie slag geslagen op de transfermarkt door Monchi over te nemen van het Spaanse Sevilla. De talentenjager wordt de nieuwe technisch directeur van AS Roma en hij staat erom bekend bijzonder goede aankopen te doen. Volgens het medium Corriere dello Sport heeft de beste man besloten dat Dolberg hét gezicht van het nieuwe Roma moet worden.



Edin Dzeko heeft dit seizoen behoorlijk wat doelpuntjes gemaakt, 34 maar liefst, maar in de Italiaanse hoofdstad zijn ze van mening dat de goalgetter uit Bosnië het allemaal niet in zijn eentje kan. Daarom zou Dolberg dus aangekocht moeten worden ... naar verluidt zal het openingsbod van Roma vijftien miljoen euro bedragen, maar is er wel ruimte voor onderhandeling. Directeur spelerszaken Marc Overmars liet eerder al weten dat er wel héél veel interesse is in het Deense talent.