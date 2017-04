VIDEO: De reddingen van Schalke-goalie Fährmann

Het Duitse voetbal beschikt over een bijzonder sterke lichting keepers. Manuel Neuer doet het sterk bij Bayern München, Marc-André ter Stegen staat onder de lat bij FC Barcelona en Ralf Fährmann speelde wel heel erg goed tegen Ajax in de Europa League. De doelman hield de club uit Gelsenkirchen hoogstpersoonlijk een beetje op de been, hieronder zijn reddingen!