Younes: het is echt amazing wat zij doen

De prestaties van de Duitse buitenspeler Amin Younes zijn best grillig te noemen. Op donderdagavond tegen Schalke 04 in de Europa League speelde de vleugelspits echter een bijzonder goede wedstrijd en liet hij zijn directe tegenstander alle hoeken van het veld zien. Younes vindt dat Ajax vaker had moeten scoren.



Dat zegt hij in ieder geval tegen Ajax TV. "Het is het enige dat we onszelf kwalijk kunnen nemen. Dat is gewoon zo. De keeper (Ralf Fährmann, red) was geweldig, maar wij moeten meer scoren. Dan wordt het ook makkelijker voor volgende week. Maar het is nog niet klaar, we moeten nog naar Schalke 04. Het is alles behalve makkelijk om daar te spelen. Zij moeten vooruit spelen, wij moeten de momenten die we krijgen gaan benutten."



Younes deelt een dik compliment uit aan de fans van Ajax. "Het was vandaag geweldig. Ook als we naar een ander stadion rijden zijn ze geweldig. Ze zijn zo positief, dat is geweldig voor onze jonge spelers. Het is echt amazing." Tot slot wordt hij gevraagd of hij de beste Duitser op het veld was. "Ja haha, vandaag wel."