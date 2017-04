Dit is wat de Duitse media vinden van Ajax

Ajax had het op donderdagavond eigenlijk heel erg makkelijk met de Bundesliga-club Schalke 04 in de Europa League en had het aan zichzelf te wijten dat er aan het einde van de wedstrijd geen 4-0 of 5-0 op het scorebord stond. De Duitse media zijn op vrijdagmorgen lyrisch over de jonge ploeg van coach Peter Bosz.



De krant BILD ziet vooral een pijnlijke week voor de Duitse voetbalclub, met de eerdere nederlagen van Bayern München tegen Real Madrid en Borussia Dortmund tegen AS Monaco in de Champions League. Over Ajax is men zeer te spreken, maar ook Schalke-doelman Ralf Fährmann krijgt een dikke pluim. "Schalke liep de hele wedstrijd achteruit en de backs waren helemaal nergens tegenover Amin Younes en Justin Kluivert. Die Königsblauen wisten op een gegeven moment niet meer wat achter of voor was!"



Het Duitse medium Kicker spreekt van een 'wervelend Ajax'. "Het leek wel alsof de Amsterdammers woedend waren of iets dergelijks, wat zetten ze snel druk, wat speelden ze fel. Van de Beek, Kluivert, Sinkgraven; allemaal spelers met potentie. En dan had Bosz ook nog eens jongens als De Ligt en Neres op de bank zitten. Ajax is terug op het toneel en overweldigde Schalke com-pleet."