Peter Bosz werd in het begin van dit seizoen nog stevig aangepakt, maar het pessimisme heeft plaatsgemaakt voor euforie. Na de 2-0 overwinning op Schalke 04 lonkt zelfs de halve finale van de Europa League.



"Ik ben trots op de jongens", vertelde Bosz na afloop aan FOX Sports. "Ze hebben het gewoon geweldig gedaan. We spelen een kwartfinale, spelen thuis en moeten dus een resultaat wegzetten. Als je het zo overtuigend doet, negentig minuten lang, is dat heel goed. De enige kritiek is dat we geen drie of vier doelpunten maken."



Schalke 04 kreeg in Amsterdam geen poot aan de grond. Zij vielen dus tegen, maar Bosz vindt dit de kwaliteit van Ajax. "Ik weet niet of je dat op de tribune ook kan zien, maar vanaf de kant zie je wel degelijk kwaliteit bij Schalke. Wij zaten er echter zo dicht op dat ze niet de kans kregen dat te etaleren."