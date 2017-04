"1-0 is krap, bij de 2-0 barst je in juichen uit"

Justin Kluivert is blij met de 2-0 overwinning op Schalke 04 en het goede spel van Ajax. Toch wijst de buitenspeler één pijnpunt aan: het gebrek aan meer doelpunten.



"1-0 is natuurlijk krap, bij de 2-0 barst je natuurlijk in juichen uit", opende Kluivert tegenover RTL7. Bij die tweede goal had hij een belangrijk aandeel. "Ik kreeg een goede bal van Traoré, zocht mijn man op, maar hij bleef op afstand. Toen gaf ik een voorzet en dat pakte gelukkig goed uit. Ze keken allemaal naar de bal en Klaassen deed het slim en schoot hem goed binnen."



Na de 2-0 kreeg Ajax zelfs nog diverse mogelijkheden op de derde goal. "Klopt, ik ben het er mee eens dat we meer konden scoren. 2-0 is een goed resultaat. Zij hebben ook niet gescoord, dat is ook goed voor ons. Natuurlijk is het een beetje balen, maar je moet ook genieten. We gaan dit zeker vieren en dan op naar Heerenveen."



"Of we een mentale tik hebben uitgedeeld? Ja, dat denk ik wel", vervolgde de buitenspeler. "Al weten zij nu ook wel wat wij kunnen. Daar moeten wij weer een antwoord op geven."