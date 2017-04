Schalke-doelman zet seizoensrecord neer in de ArenA

Ajax heeft in het Europa League-toernooi een 2-0 zege behaald ten koste van Schalke 04. Een prachtig resultaat, maar een nadeel is dat de score niet verder opliep. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan doelman Ralf Fährmann, die met elf reddingen een seizoensrecord heeft neergezet op dit podium.





11 – Ralf Fährmann made 11 saves against Ajax – more than any other keeper in a Europa League game 2016-17. Rescue. #AJAS04 #UEL pic.twitter.com/QHM5neeohf — OptaFranz (@OptaFranz) 13 april 2017