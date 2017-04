Klaassen wijst Ajax de weg: "Daarna heb ik wel genoten"

Met twee doelpunten heeft Davy Klaassen donderdagavond voor het verschil gezorgd in de Europa League-wedstrijd tegen Schalke 04. Ajax had zelfs nog ruimer kunnen winnen, maar de aanvoerder was vooral zeer tevreden.



"In de eerste vijf minuten was het nog wat aftasten, maar daarna heb ik wel genoten", zo vertelde Klaassen na afloop aan RTL7. "Als wij de bal verliezen, klappen we er meteen bovenop. En als je dan goed doordekt, komen zij bijna niet eens voorin.



"Of wij onszelf verbazen?", vroeg de middenvelder zich af. "Dat vind ik een groot woord. Maar je merkt dat we de laatste weken tot dingen toe in staat zijn, wat in het begin van het seizoen niet lukte. Al waren we na 75 minuten wat moe."



Wel weet ook Klaassen dat de marge groter had moeten zijn. "Dat is wel een verbeterpuntje ja. Wij trainen op afwerken, natuurlijk. Ik weet niet wat het is, maar er mogen er wel wat meer in."