Ajax-fans zijn lovend: "Man of the match maken?"

Ajax heeft Schalke 04 met een 2-0 nederlaag huiswaarts gestuurd en die score had beduidend hoger kunnen uitvallen. Davy Klaassen werd in het stadion uitgeroepen tot Man of the Match, maar had dat niet doelman Ralf Fährmann van de Duitsers moeten zijn? Op Twitter regent het complimenten voor hem.





Man of the match: keeper van Schalke. Veels teveel ballen tegengehouden #ajasch — Arnest Mostert (@WeesperMopper) 13 april 2017

Fährmann man of the match..? #ajasch — Jiri ten Cate (@jrnitc) 13 april 2017

Misschien die keeper man of the match maken.#ajasch — Robin Wiegmans (@hoodadam) 13 april 2017

Die keeper van Schalke is duidelijk omgekocht. Hij houdt wel opzichtig veel ballen tegen. #matchfixing #AJAX #AjaSch #AJAXS04 — Simon van Gorcum (@simonvangorcum) 13 april 2017

Keeper van Schalke kan zich in deze vorm meten met een #Neuer, #Buffon, de Gea. Wat een klasbak! #Ajasch — Giel Kop (@GielCkop) 13 april 2017

Het zo de trainer van Schalke04 sieren als hij zijn keeper nu een publiekswissel gunt #ajasch — Martijn B (@stellingbouwer) 13 april 2017

Keeper van Schalke is de enige die een schouderklopje verdiend na de wedstrijd. Die houdt ze echt in de wedstrijd #ajasch — Kevin Maat (@Kavinos) 13 april 2017