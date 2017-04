Interesse voor VVV-trainer: "Dán zal ik er naar luisteren"

Maurice Steijn weet op dit moment nog niet waar zijn toekomst ligt. Het Engelse Ipswich Town zou de trainer willen ophalen bij VVV-Venlo, maar zelf wil hij daar voorlopig niet over nadenken.



"Het is niet aan de orde, ik heb niet met Ipswich Town gesproken", zo luidt zijn reactie aan L1. "Ik wil eerst de wedstrijd tegen RKC winnen en dan kampioen worden. Als er daarna echt interesse of interessante dingen zijn, dan zal ik er naar luisteren. Het enige zekere is dat ik het hier onwijs naar mijn zin heb en nog een contract heb."



VVV staat op de rand van een Eredivisie-rentree. Steijn is dus goed op weg met zijn team, maar ook technisch manager Stan Valckx weet dat dit succes mogelijk een keerzijde heeft. "In mijn achterhoofd houd ik er wel rekening mee dat hij kan vertrekken. Goede spelers kunnen weggaan en dat geldt ook voor goede trainers. Als dat gebeurt dan gaan we om de tafel zitten, maar wij gaan ervan uit dat hij gewoon blijft."