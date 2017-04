Perez over Ajacied: "Daar ben ik geen fan van"

Ajax-trainer Peter Bosz kiest dit seizoen over het algemeen voor Joël Veltman als rechtsback, zo ook tegen Schalke 04. Analist Kenneth Perez begrijpt niet waarom Kenny Tete zo weinig aan spelen toekomt op die plek.



"Wat ik zo goed vind van Tete ten opzichte van Veltman is de manier van doordekken. Hij heeft daar ook de snelheid voor", zo oordeelde de oud-Ajacied donderdagavond in de studio van FOX Sports. "Veltman is te afwachtend en dekt niet door, daar ben ik geen fan van."



Perez wijst erop dat het verschil ook in de statistieken terug is te zien. "Ik heb ook wat cijfers opgevraagd en daaruit blijkt dat Tete ook beter aan de bal is dan Veltman. Hij is zuiverder in de passing."