Huntelaar: "Woon in Nederland, dat is een pluspunt"

Klaas-Jan Huntelaar heeft zich in aanloop naar het Europa League-duel met Ajax uitgesproken over zijn toekomst. De spits heeft een aflopend contract bij Schalke 04 en een rentree in de Eredivisie is voor hem bespreekbaar.



Afgelopen zomer mislukte een comeback bij Ajax, maar komende zomer lonkt een nieuwe poging. "Geen idee", zo luidt zijn reactie in De Volkskrant. "Ik ben met dit moment bezig. Natuurlijk weet ik dat mijn contract afloopt en als deze situatie zo blijft, zal dit mijn laatste seizoen bij Schalke zijn."



Nederland is zeker een optie voor hem, ook al ziet Huntelaar dat het niveau is afgenomen. "Ik woon in Nederland, dat is een pluspunt. Ik vind het niveau wisselend, het is een leuke competitie. Het is jong, maar dat hoeft zeker niet slecht te zijn."



Na jaren in het buitenland heeft Huntelaar veel bagage opgepikt, maar 'de voetballende weg' is volgens hem prima. "Wij zijn nooit voor fysiek voetbal gegaan. Een radicale omslag vergt zeker tien jaar. Pik nieuwe dingen mee, maar ga uit van je eigen kracht."