Özil neemt beslissing aangaande Arsenal-toekomst

Mesut Özil weigert op korte termijn te beslissen of zijn toekomst bij Arsenal ligt. De Duitse middenvelder heeft besloten om de gesprekken stil te leggen tot komende zomer.



Özil (28) heeft nog een contract voor één jaar. Arsenal wil hem graag langer aan boord houden, maar de club dreigt buiten de topvier te eindigen en dus naast deelname aan de Champions League te grijpen. Voor de spelmaker is er dan ook geen haast om de knoop over zijn toekomst door te hakken.



"Op dit moment is alleen Arsenal belangrijk, niet ik of mijn medespelers", zo laat de oud-speler van Real Madrid weten aan Sky Sports. "We maken een moeilijke periode door en daarom moeten we nu alleen aan de club denken. In de zomer praten we opnieuw om duidelijkheid te verschaffen. Nu is daar de tijd niet rijp voor."