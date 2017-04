Frank Rijkaard maakte onlangs kenbaar niet terug te willen keren in een voetbalfunctie. De oud-trainer van onder meer Oranje en FC Barcelona zou desondanks in de race zijn voor een baan als bondscoach van Thailand.



Secretaris-generaal Pol Lt. Pisan Judilok laat aan de Bangkok Post weten dat de Nederlander zelf zijn interesse laat blijken. "We hebben het profiel van Frank Rijkaard ontvangen. Hij heeft gesolliciteerd naar de baan na het vertrek van Kiatisak Senamuang."



De nationale voetbalbond buigt zich nu over de kwestie. "Ze zijn druk met het bekijken van de mogelijkheden. Het besluit valt later." Ook namen als Zico, Carlos Dunga en Claudio Ranieri zijn naar verluidt in de race om de WK-kwalificatiefase af te maken als bondscoach van Thailand.