Een teleurstellende eerste seizoenshelft heeft veel schade aangericht in het PSV-kamp. Na de winterstop herstelde de ploeg zich nog wel enigszins, maar volgens NOS-journalist Jeroen Stekelenburg is wel duidelijk geworden dat een schoonmaak binnen de selectie nodig is.



"Dit elftal kan wel een opfrisbeurt gebruiken", zo laat Stekelenburg weten aan FC Afkicken. "Niet omdat er geen kwaliteit in zit, maar op een gegeven moment moet je ook wel doorselecteren. Iemand als Jetro Willems is ook wel toe aan iets anders."



De journalist legt die stelling nader uit: "Je hebt het ook de eerste seizoenshelft gezien, toen Cocu het er vaak over had dat hij het niet op kon brengen. Daarvan heb je er wel meer bij PSV. Het zou goed zijn om daar fris bloed voor te halen."



Stekelenburg vindt het middenveld niet zozeer het probleem. "Daar lopen wel mensen waar ze mee verder zouden kunnen. Pröpper, Ramselaar. Het zou ook fijn als ze van Ginkel vanaf het begin van het seizoen hebben."