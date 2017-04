Kritiek op UEFA: "Voetballers op de eerste plaats mensen"

De FIFPro heeft weinig begrip voor de UEFA wat betreft de Champions League-wedstrijd tussen Borussia Dortmund en AS Monaco. Volgens de internationale spelersvakbond had er woensdagavond nooit gespeeld mogen worden.



"Voetballers zijn op de eerste plaats mensen", zo schrijft de organisatie in een reactie. "Er had eerst moeten worden gekeken naar hun emotionele gemoedstoestand. De gezondheid van de voetballers gaat boven alles. De zorg daarvoor gaat boven elk ander argument."



"De wedstrijd had daarom best wat langer mogen worden uitgesteld dan amper 24 uur", aldus de internationale vakbond voor voetballers. De FIFPro wil daarom duidelijke richtlijnen om toekomstige situaties als deze te voorkomen.



De spelersbus van Dortmund werd dinsdagavond belaagd door explosief materiaal, waarbij Marc Bartra gewond raakte. De wedstrijd werd afgelast en verplaatst naar woensdagavond. Dortmund-spelers en trainer Thomas Tuchel lieten na afloop weten dat ze liever niet hadden gespeeld.