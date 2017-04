Karsdorp glundert: "Wie weet is dat volgende week al"

Rick Karsdorp tekende donderdag bij Feyenoord een gloednieuw contract, tot medio 2021. De rechtsback had meer goed nieuws voor de fans: mogelijk komt hij dit seizoen toch nog in actie.



Verrekte kniebanden plus meniscusschade zorgden aanvankelijk voor verontrustende blikken. "Toen ik uit het ziekenhuis kwam, dachten we dat het klaar zou zijn, einde seizoen", vertelt de international op de clubwebsite. "Maar ik hou vertrouwen. Nu maak ik de laatste twee, drie dagen sprongen vooruit. Ik hoop zo snel mogelijk weer met de groep naar buiten te kunnen. Wie weet is dat volgende week al."



Karsdorp wil dolgraag een rol spelen in het restant van de titelstrijd. "Ik wil gewoon knallen", zo stelt de verdediger. "Je hebt nog vier wedstrijden te gaan en je staat één punt voor. Je moet gewoon vier wedstrijden winnen. En je wilt natuurlijk bij de groep zijn. Ik ben een jongen die niet veel wedstrijden wil missen en nu mis ik er al twee of drie. Dat is zonde."