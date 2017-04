Robben treurt na aanslag: "Het maakt alles anders"

Bayern München dreigt door de 1-2 nederlaag tegen Real Madrid te worden geëlimineerd in de kwartfinales van de Champions League. Een klap, maar door de situatie in Dortmund daags daarvoor bleek ook Arjen Robben prima te kunnen relativeren.



De spelersbus van Borussia Dortmund werd dinsdagavond op weg naar het stadion getroffen door explosieven, waarbij Marc Bartra gewond raakte aan zijn arm. "Het is natuurlijk afschuwelijk", vertelde Robben in het bijzijn van de NOS. "Als zoiets gebeurt, ben je in gedachten bij je collega's en dan komt het wel heel dichtbij."



De Bayern-aanvaller vindt het verschrikkelijk wat er gaande is. "Het is natuurlijk heel verdrietig. Het maakt alles anders. Dan gaat het niet meer om voetbal, maar om andere dingen en dat is jammer."