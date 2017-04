Ajax verre van kansloos: "Ik was echt onder de indruk"

Voormalig Ajax-doelman Bogdan Lobont schopte het in 2003 met de Amsterdammers tot de kwartfinales van de Champions League. Sindsdien kwam Ajax nooit meer zo ver in Europees toernooi, tot dit seizoen. Donderdagavond neemt Ajax het in de kwartfinales van de Europa League op tegen Schalke 04.



ELF Voetbal vroeg Lobont of hij gaat kijken. "Jazeker! Ik denk dat Ajax een hele goede kans maakt tegen Schalke 04 en zelfs om de Europa League te winnen. Zeker wanneer ze zo spelen als tegen Feyenoord, in de Klassieker. Ik heb die wedstrijd thuis gekeken. Ik was echt onder de indruk. Oké, het is geen kwartfinale Champions League, zoals veertien jaar geleden, maar zo ver komen in de Europa League is ook heel knap. Zeker met the new kids."



"Ik hoop voor hen dat het beter afloopt dan voor ons. Al leer je ook van tegenslagen. Vraag maar aan al die andere jongens die later nog veel mooie momenten hebben beleefd. Ik heb het inmiddels ook een plek gegeven. Het is niet zo dat ik nog steeds 's nachts wakker schrik van Inzaghi en Tomasson. Het leven bestaat uit ups-and-downs. De kunst is om ermee te dealen, met de tegenslagen. Ik ben nu vooral trots dat we zo ver kwamen in 2003. Hopelijk kan dit Ajax wel all the way gaan in Europa. Ik zit vanavond als trouwe fan voor de tv. Ajax zit in mijn hart."