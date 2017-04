Dortmund schept duidelijkheid over revalidatie Bartra

Goed nieuws voor Borussia Dortmund en Marc Bartra. De verdediger raakte gewond bij de aanslag op de spelersbus van Dortmund, maar hoopt over vier weken alweer in actie te kunnen komen.



Bartra werd geopereerd aan zijn arm en hand. Hij bekeek het Champions League-duel tussen zijn club en AS Monaco (2-3) in het ziekenhuis. De verdediger, die nog altijd in het ziekenhuis ligt, kreeg goed nieuws inmiddels wel goed nieuws: Dortmund verwacht dat hij met vier weken weer inzetbaar is. Trainer Thomas Tuchel laat op de clubwebsite weten dat hij Bartra moet temmen. "Hij zou het liefste zaterdag spelen, met zijn arm in het gips."



Wanneer Bartra naar huis kan, is nog niet bekend. "Marc kan nog niet ontslagen worden", liet zijn vader José eerder op de dag weten aan Antenna 3. "De pijn is nog te hevig."