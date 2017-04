Goed nieuws voor Cocu: "Voor mij is het geen zaak meer"

PSV-spits Luuk de Jong is bezig aan een rampzalig seizoen, maar behield desondanks zijn basisplaats. Jürgen Locadia was immers geblesseerd, maar hij is inmiddels weer fit. Afgelopen weekend verving hij De Jong al in de rust.



"Luuk is een goede spits en dat heeft hij de twee afgelopen seizoenen ook bewezen. Iedereen maakt een periode door dat hij niet scoort, maar we moeten hem steunen. Niet alleen wij als spelers of staf, maar ook de fans. De trainer maakt de keuze wie er in de spits staat. Voor mij is het geen zaak meer of ik in de spits sta of linksbuiten", vertelt Locadia aan Omroep Brabant.



"Misschien zie ik dingen nu anders dan voor mijn blessure. Ik doe nu meer mijn best om een betere voetballer en een beter mens te zijn. Je beseft hoe mooi het is om voetballer te zijn en om elke dag te mogen trainen. Ik had niet gedacht dat ik meteen zo belangrijk kon zijn voor het team. Ik ben blij hoe het de laatste weken gegaan is."