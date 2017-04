Officieel: Feyenoord verlengt met bijzonder gewilde sterkhouder

Goed nieuws voor Feyenoord. De Rotterdammers en Rick Karsdorp hebben overeenstemming bereikt over een tussentijdse contractverlenging van één jaar. De 22-jarige rechtervleugelverdediger zette donderdagmiddag zijn handtekening onder de nieuwe overeenkomst, die hem tot 2021 aan de club verbindt.



"Dat Rick dit seizoen zijn debuut heeft gemaakt voor het Nederlands elftal, zegt alles over de ontwikkeling die hij ook dit seizoen weer doormaakt", reageert technisch directeur Martin van Geel op de clubwebsite. "De beloning, in de vorm van dit vernieuwde en verbeterde contract, heeft hij zelf afgedwongen. Rick is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler voor Feyenoord. We zijn blij dat Rick zelf ook voldoende perspectief ziet bij Feyenoord en dat bevestigt met het tekenen van dit contract."



Karsdorp zou in de belangstelling staan van diverse Europese (top)clubs. Het grote Bayern München zou zelfs al contact hebben gehad met zijn zaakwaarnemer, maar vooralsnog lijkt de verdediger dus 'gewoon' in Rotterdam te blijven.