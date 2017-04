'Deze club wil Alexis bestbetaalde speler van Engeland maken'

Het gaat bij Arsenal stilaan van kwaad naar erger. De club pakte in zijn laatste acht competitiewedstrijden amper zeven punten en moest tussendoor ook nog eens twee keer een 5-1-nederlaag slikken tegen Bayern in de Champions League. Bovendien dreigt het na dit seizoen ook nog eens Alexis Sanchez en Mesut Özil te verliezen.



De twee sterspelers van de Gunners zijn beiden einde contract in 2018 en onderhandelen al maandenlang vruchteloos over een nieuw contract. Nu zou Sanchez een aanbieding binnen hebben waarbij hij 350.000 euro per week kan verdienen, schrijft The Sun.



Het aanbod komt verrassend genoeg van Arsenal, dat nochtans zuinig is met zijn centen en de voorbije maanden juist struikelde over de looneisen van de Chileen. Nu zou hij zijn salaris echter verdubbelen en de bestbetaalde speler in de Premier League worden. Een opvallende actie van Arsène Wenger, die ook Özil binnenkort een gelijkaardig voorstel zou doen.