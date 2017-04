AZ maakt trots melding van 'historische gebeurtenis'

AZ heeft woensdag het AFAS Stadion gekocht van Stadion Alkmaar Beheer BV. Hierdoor zijn de Alkmaarders na zeven jaar weer eigenaar van het eigen onderkomen. Dat meldt de club donderdagmiddag via de officiële kanalen.



Bij de koop zijn inbegrepen het stadiongebouw, het veld voor het stadion en de omringende parkeerterreinen P1 tot en met P7. "Het is een historische gebeurtenis dat AZ het stadion weer in haar bezit heeft", reageert Algemeen directeur Robert Eenhoorn. "Door de inspanningen van Dirk Scheringa is in Alkmaar in 2006 een fantastisch stadion verrezen. Tijdens een moeilijke fase van de club heeft een groep ondernemers met een groot AZ-hart geholpen door het stadion te kopen."



"Nu was het moment daar om het stadion terug te kopen van Stadion Alkmaar Beheer BV. Richting de toekomst kunnen we hierdoor structureel met een betere exploitatie werken. We zijn dan ook zeer verheugd dat de club en stadion weer één zijn."