Nederlander niet voor Ajax: "Ik gun het Schalke ietsje meer"

Ajax neemt het donderdagavond in de kwartfinales van de Europa League op tegen Schalke 04. Voor het Nederlandse voetbal zou het natuurlijk geweldig zijn als Ajax voor een stunt weet te zorgen, maar daar heeft Huub Stevens geen boodschap aan. De Nederlandse trainer juicht voor de Duitsers.



"Als je daar zo veel jaren hebt gewerkt, klopt je hart nog steeds voor die club", zegt Stevens in De Telegraaf. "Voor het Nederlandse voetbal is het fantastisch dat Ajax in de kwartfinale staat, want zo’n succes hebben we hard nodig. Als Ajax doorstoot naar de halve finale, is dat voor Nederland helemaal geweldig. Maar nogmaals: ik gun het Schalke ietsje meer."



Stevens raakte in de return van Ajax tegen FC Kopenhagen wel onder de indruk van de Amsterdammers. "Zonder de motor van het elftal, Davy Klaassen, vond ik ze zeer goed spelen. Matthijs de Ligt was voor mij het lichtpunt."