'PSV mist twee sterkhouders in Den Haag'

Slecht nieuws voor Phillip Cocu. De trainer van PSV kan zaterdagavond, als de Eindhovenaren op bezoek gaan bij ADO Den Haag, waarschijnlijk niet over Jetro Willems en Andrés Guardado beschikken. Het tweetal is geblesseerd en lijkt niet op tijd fit te zijn.



Willems ontbrak ook donderdagochtend tijdens de training van de Eindhovenaren. De 23-jarige verdediger kampt met een hamstringblessure. Joshua Brenet krijgt daarom waarschijnlijk de kans om zaterdagavond tegen ADO Den Haag te laten zien wat hij in huis heeft.



Ook achter de naam van Guardado staat een groot vraagteken. De Mexicaanse routinier hield het tijdens de training al na twintig minuten voor gezien. Reservedoelman Remko Pasveer ontbreekt net als vorige week met een heupblessure. Verder beschikt Cocu over een fitte spelersgroep.