Zes kandidaten voor Speler van het Jaar in Engeland

Ook in de Premier League is de competitie nog altijd in volle gang. Chelsea stevent af op het kampioenschap, maar daaronder is het nog alleszins spannend. Toch hebben ze in Engeland de kandidaten voor de verkiezing van Speler van het Jaar al bekendgemaakt.



Voetbal International schrijft: "De Engelse spelersvakbond (PFA) heeft Zlatan Ibrahimovic en N'Golo Kanté genomineerd voor de titel Speler van het Jaar. Op 23 april wordt bekend wie van de zes kandidaten de opvolger wordt van Riyad Mahrez als beste speler in de Premier League. Naast de aanvaller van Manchester United en de middenvelder van Chelsea zijn Eden Hazard (Chelsea), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Romelu Lukaku (Everton) en Alexis Sánchez (Arsenal) nog in de race voor de ereprijs."



Het blad gaat verder: "Vorig jaar ging de titel naar Mahrez, die met zeventien doelpunten en elf assist een flinke bijdrage leverde aan het kampioenschap van Leicester City. Eerder werd de prijs ook gewonnen door de Nederlanders Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy en Robin van Persie. Lukaku en Kane maken kans op twee prijzen. De twee spitsen zijn met Dele Alli (Tottenham Hotspur), Michael Keane (Burnley), Jordan Pickford (Sunderland), Leroy Sané (Manchester City) ook genomineerd voor de prijs van Talent van het Jaar."