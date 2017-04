'Hoe kan het dat hij het shirt van Barcelona draagt?'

De sterren van FC Barcelona gingen toch behoorlijk op hun neus in Turijn tegen Juventus in de Champions League. Dat was eerder al het geval in het Parc des Princes bij Paris Saint-Germain, maar dat blijkt dus geen negatieve uitzondering. Vooral verdediger Jeremy Mathieu krijgt het voor zijn kiezen.



Oud-middenvelder Steven Gerrard van Liverpool is bij BT Sports niet bepaald positief over de kwaliteiten van de Fransman. "Wij vragen ons af hoe het kan dat hij het shirt van Barcelona draagt. Hij is mijlenver verwijderd van het niveau." Het Engelse icoon krijgt bijval van Ian Wright. "Daar zijn er een paar van. Als zulke spelers ook in het tweede duel in actie komen, mag Juventus blij zijn. André Gomes, Mathieu… En ook van de doelman (Marc-André ter Stegen, red.) ben ik niet kapot."



Mathieu werd een aantal jaar geleden voor liefst twintig miljoen euro weggekocht bij Valencia. Sindsdien weet hij de verwachtingen in het Camp Nou-stadion eigenlijk niet waar te maken. Mogelijk wordt de Fransman in de aankomende transferzomer verkocht.