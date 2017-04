'Atlético legt bod van 30 miljoen neer in België'

Middenvelder Youri Tielemans van RSC Anderlecht kende het afgelopen seizoen misschien een moeilijk jaar, in het hier en nu is hij weer helemaal terug. Het Belgische supertalent staat op de radar van bijzonder veel ploegen uit de Europese top, maar vermoedelijk ligt Atlético Madrid wel op poleposition wat betreft de race om zijn handtekening.



Het Engelse talkSPORT schrijft op dinsdagmorgen dat de ploeg van coach Diego Simeone in de zomer koste wat kost zaken wil doen met Anderlecht. Daarom zou het openingsbod van Atlético liefst dertig miljoen euro bedrag: men verwacht dat de Brusselaars wel akkoord zullen gaan met die aanbieding. Deze prijs zou echter nog verder opgedreven kunnen worden omdat er gewoonweg bijzonder veel teams zijn die Tielemans op hun verlanglijstje hebben staan.



Het medium somt de geïnteresseerden op en komt onder andere met Juventus, FC Barcelona, ​​Chelsea, AS Monaco, Borussia Dortmund en AC Milan. Naar verluidt wil Atlético deze ploegen te snel af zijn door voor het openen van de zomerse transfermarkt al een deal te bereiken met Anderlecht, voor dertig miljoen euro dus.