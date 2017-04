Huntelaar: of hij geschikt is als bondscoach van Oranje?

Oefenmeester Ralf Rangnick timmert hard aan de weg in de Duitse Bundesliga. Momenteel werkt de oefenmeester voor RB Leizpig, maar Klaas-Jan Huntelaar trainde een half jaar onder de Duitser bij Schalke 04. De spits vindt Rangnick bijzonder veel lijken op Louis van Gaal, zo vertelt hij aan de Volkskrant.



Huntelaar begint: "Voor aanvallers is hij de beste trainer die je kan hebben. We moesten altijd collectief balgericht druk zetten. Op een bord tekende hij een linksback in de hoek en allemaal pijlen daar naartoe. Er loopt niemand een andere richting op, er blijft niemand hangen, iedereen gaat naar de bal."



De KNVB is natuurlijk nog op zoek naar een coach voor Oranje. "Ik ga niet zeggen of hij geschikt is voor Oranje. Ik kan alleen zeggen dat hij het dichtst bij Van Gaal komt. Ze trainen heel fanatiek om hun gedachten erin te slijpen zonder dat het saai wordt. Rangnick legde het bijna wiskundig uit. Van Gaal is verbaal iets overheersender." Onder Van Gaal speelde Huntelaar weinig, maar toch zegt hij: "Dan kan iemand nog steeds een kanjer zijn op tactisch vlak. Het menselijk vlak is weer iets anders. Hij is niet altijd zo eerlijk als hij zegt dat hij is. Maar in 99 procent van de gevallen wel. En dat is al heel wat. Het is ook een lastige job met al die karakters."