Van Praag: ik wil juist dat Ajax kampioen wordt

Diverse prominenten van de Nederlandse voetbalbond hebben al uitgesproken dat zij hopen dat Feyenoord dit seizoen kampioen wordt. Daar is behoorlijk wat ophef over ontstaan en in gesprek met De Telegraaf probeert Michael van Praag de 'voorkeur' van de KNVB voor de Rotterdammers uit te leggen.



Van Praag vertelt: "De context is weggelaten, maar ik onderbouwde mijn mening dat mijn sympathie bij Feyenoord lag vanwege de weg die de club heeft afgelegd. Van een negatief eigen vermogen van 30 miljoen euro naar een financieel gezonde club. Iets wat vooral werd bewerkstelligd met de opwaardering van de eigen jeugdopleiding. Van die grote talenten heeft het hele Nederlandse voetbal meegeprofiteerd, onder andere bij het Nederlands elftal. En verder zijn ze bezig met een nieuw stadion."



Hij gaat verder: "Vandaar de gunfactor, die ik als bondsvoorzitter uitsprak. Als het club X of Y zou zijn geweest, had ik precies hetzelfde gezegd. Toen stond Feyenoord trouwens nog vijf punten voor. In mijn hart ben ik Ajacied en wil dat Ajax kampioen wordt, maar als bondsvoorzitter gun ik het Feyenoord of PSV zeker ook."