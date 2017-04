Van Geel heeft al aangeklopt bij deze speler

Feyenoord heeft reeds een akkoord bereikt met buitenspeler Bilal Basaçikoglu over een nieuw contract en over een aantal dagen zal vleugelverdediger Rick Karsdorp volgen. Het vizier van technisch manager Martin van Geel gaat nu op een andere sterkhouder van de Rotterdamse volksclub. Ook met Tonny Vilhena heeft hij al contact gehad.



Het Algemeen Dagblad schrijft: "Van Geel heeft inmiddels ook al aangeklopt bij middenvelder Tonny Vilhena, die tot de zomer van 2018 vastligt in Rotterdam. Als het nieuwe seizoen begint, gaat de 22-jarige international dus zijn laatste contractjaar in en is het een kwestie van bijtekenen of getransfereerd worden. Dezelfde situatie dus waar de speler en de clubleiding vorig seizoen in waren beland en waarbij zelfs in een officieel statement op de eigen website werd aangekondigd dat Vilhena dan maar moest vertrekken uit Rotterdam."



De krant gaat verder: "De situatie ligt bijna een jaar later toch even iets anders. Vilhena heeft nu onomstotelijk aangetoond tot de absolute steunpilaren van de koploper te behoren. Als Feyenoord hem wederom langer wil vastleggen, zit daar logischerwijs een prijskaartje aan."