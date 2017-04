Robben: dat is vreemd en jammer

Het Bayern München van de Nederlandse vleugelspits Arjen Robben werd op woensdagavond vrij gemakkelijk verslagen door het grote Real Madrid. De buitenspeler is dan ook niet te spreken over de prestatie van zijn team en komt met een aantal oorzaken op de proppen in gesprek met Veronica.



Robben zegt namelijk: "Er waren een paar breekpunten. We speelden een prima eerste helft, maar het kon beter. We misten een stukje overtuiging, dat is vreemd en jammer. Zo spelen we normaal wel. Normaal zijn we agressiever naar voren, met meer beweging. Dat ontbrak vandaag. Het is gek dat dat ons overkomt. De laatste tien procent ontbrak en dat mag niet tegen Real."



De Bedumer gaat verder met zijn verhaal: "We kregen een grote kans in de vorm van die penalty. Als je die maakt, ga je met 2-0 de rust in. Dan sta je er toch wel even anders voor. De mogelijkheden en de ruimtes lagen er wel. Wij kunnen gewoon goed voetballen, ook tegen Real Madrid. Maar na die rode kaart (van Javi Martinez, red.) ... Toen werd het lastig. Manuel houdt er nog een paar ballen geweldig uit."