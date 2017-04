Dortmund-spelers emotioneel: "Het was gewoon te moeilijk voor ons"

Borussia Dortmund ging woensdagavond in de kwartfinale van de UEFA Champions League met 2-3 onderuit tegen AS Monaco. Het was voor de Duitse topclub moeilijk om te schakelen na de bomaanslag op de spelersbus van dinsdagavond.



"Het was moeilijk", vertelt speler Julian Weigl na afloop van het duel aan de media. "Iedereen reageert anders op een situatie zoals wij die hebben meegemaakt. Vooral in de openingsfase viel het niet mee. Er spookten te veel dingen door ons hoofd. Het was gewoon te moeilijk voor ons. De meesten hebben weinig geslapen, net zoals ik. Ik heb het met mijn gezin proberen te verwerken, heb geprobeerd het van me af te zetten en de knop om te draaien."



"In de tweede helft hebben we alles van ons afgezet en hebben we ons teruggeknokt in de wedstrijd. Dat had nog bijna een gelijkspel opgeleverd", aldus Weigl.