"Is PSV hierin dit seizoen te laks geweest?"

PSV was afgelopen weekend met maar liefst 5-0 te sterk voor Willem II, maar die uitslag kwam niet helemaal overeen met het spelbeeld. Volgens Taco van den Velde van Voetbal International speelde de regerend landskampioen te veel op de automatische piloot.



"Het roept de vraag op of PSV nog wel de honger heeft van een kampioen", schrijft de journalist. "Juist na successen is het noodzakelijk veranderingen niet uit de weg te gaan. Is de club daarin te laks geweest?"



"Na twee landstitels voetballen sommige spelers op de automatische piloot en ontbreekt iets te vaak de laatste tien procent om het verschil te maken. Aan het eind van dit seizoen is het bittere noodzaak te komen tot een harde evaluatie. Zelfs als alles nog goed afloopt", aldus Van den Velde.