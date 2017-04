'Ook deze Feyenoord-sterkhouder gaat snel zijn contract verlengen'

Eerder vandaag werd bekend dat Bilal Basacikoglu zijn contract bij Feyenoord met twee seizoenen heeft verlengd. De vleugelaanvaller, die nu vastligt tot de zomer van 2020, blijkt niet de enige Feyenoorder die langer in Rotterdam te bewonderen blijft.



Volgens het Algemeen Dagblad staat namelijk ook Rick Karsdorp op het punt om zijn verbintenis bij de koploper van de Eredivisie te gaan verlengen. De verdediger ligt nog vast tot de zomer van 2020 en zou daar binnenkort nog een seizoen aan toe gaan voegen.



Technisch directeur Martin van Geel is druk bezig met het behouden van spelers. De bestuurder heeft goede hoop dat Jens Toornstra ook een vernieuwd contract gaat tekenen in de Kuip en Van Geel hoopt dat Tonny Vilhena zijn voorbeeld zal volgen.