Huntelaar wil Ajax pijn doen: "Doelpunt zou mooi zijn"

Ajax neemt het donderdagavond in eigen huis op tegen Schalke 04. Bij de Duitsers speelt een oude bekende van de Amsterdammers: Klaas-Jan Huntelaar. De aanvaller hoopt zijn oude club in de ArenA pijn te kunnen doen, zo heeft hij laten weten op de persconferentie in aanloop naar het Europese treffen.



"Mijn terugkeer is geslaagd als we een goed resultaat halen om de return in te gaan. Een doelpunt van mij zou mooi zijn, ja. Maar ik weet nog niet of ik speel", vertelt de Oranje-international op het persmoment.



De Nederlander stond ook nog even stil bij de bomaanslag van dinsdagavond op de spelersbus van Borussia Dortmund. "Dat was schrikken natuurlijk", aldus Huntelaar. "Het is nog niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is, maar het is natuurlijk vreselijk. Iedereen is met zijn gedachten bij onze buren."