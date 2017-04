Amrabat kijkt uit naar duel met Feyenoord: "De beste ploeg van Nederland"

FC Utrecht neemt het zondagmiddag in de Kuip op tegen Feyenoord. De Domstedelingen strijden voor de vierde plaats in de Eredivisie en dus kunnen ze een goed resultaat in Rotterdam goed gebruiken.



''We zien het als een prachtige test", vertelt Sofyan Amrabat aan [i]Voetbal International. "Spelen tegen de beste ploeg van Nederland op een topveld in een geweldig stadion: we kijken ernaar uit en willen een goed resultaat behalen."



"Uit speelden we bij Ajax en PSV lange tijd goed mee, maar kwamen we uiteindelijk iets tekort doordat we de tactische discipline net niet lang genoeg konden volhouden. Nu moet blijken of we dat zondag wel kunnen opbrengen. Ik denk van wel", aldus Amrabat.