Bijzondere Feyenoord-reünie in Europa League: "Hele goede speler"

Morgenavond komt Ajax natuurlijk in actie tegen Schalke 04, maar er zullen meerdere (oude) bekenden spelen in de Europa League. Zo nemen Celta de Vigo en RC Genk het tegen elkaar op.



En dat betekent een weerzien tussen twee oud-Feyenoorders; John Guidetti en Jean-Paul Boëtius. "Met hem deelde ik de kleedkamer bij Feyenoord. Een heel goede speler. We stonden nooit samen op het veld, maar ik zag hem scoren bij zijn debuut tegen Ajax. Donderdag moeten we ervoor zorgen dat hij niet tot scoren komt", zegt Guidetti over de Genk-flankspeler tijdens de persconferentie vanavond.



De Zweedse spits van Celta heeft zin in het EL-duel. "In de Europa League is het zaak om thuis geen tegendoelpunten te slikken. Dat kan belangrijk zijn. Aan de andere kant hebben we een fantastisch team met veel karakter. Maar Genk heeft een heel goede ploeg, anders zouden ze niet in de kwartfinale van de Europa League beland zijn."