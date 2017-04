"Nainggolan was niet de enige Belg die zo laat in zijn bed lag.."

Radja Nainggolan kwam wederom in opspraak na een positieve alcoholtest die hij aflegde tussen de interlands tegen Griekenland en Rusland. Inmiddels ontkende de middenvelder dat hij zelf achter het stuur zat én benadrukte hij dat zijn alcoholpercentage slechts nipt boven de toegelaten norm lag. Maar hij bevestigde wel dat hij tijdens de vroege uurtjes nog op pad was.



Volgens Filip Joos is hij echter niet de enige die zich tussen twee interlands wel eens durft te laten gaan. "Hij zal zeker niet de enige Rode Duivel geweest zijn die na die wedstrijd zo laat in bed lag. Dat is ook bekend. De spelers zien het moment na zo'n match met de nationale ploeg als ontspanning. Na zo'n avondmatch kunnen ze niet slapen, zeggen ze dan. En bovendien was Rusland een verplicht nummertje", zegt de commentator bij Sporza.



Joos tilt dan ook niet te zwaar aan de uitspattingen van Il Ninja, die ondanks alles op erg hoog niveau blijft presteren. "Nainggolan heeft een leven achter de rug dat wij ons niet kunnen voorstellen. Hij ziet zichzelf als een rebel en dit gedrag hoort daar ook bij. Hij gaat graag uit. Maar het doet geen afbreuk aan zijn prestaties. Hij heeft enorm veel energie op het veld. Al zal hij wel niet tot zijn 40e kunnen meedraaien, dat is duidelijk."