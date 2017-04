Schalke 04-trainer laat zich uit over Ajax

Schalke 04 gaat het morgenavond in de Amsterdam ArenA opnemen tegen Ajax. Hoofdtrainer Markus Weinzierl is op zijn hoede voor de Nederlandse recordkampioen.



"Het is belangrijk dat we een goede uitgangspositie creëren voor de return. We willen graag een ronde verder komen in de Europa League. Hiervoor hebben we Borussia Mönchengladbach uitgeschakeld en nu willen we meer", vertelt Weinzierl op de persconferentie vanavond in Amsterdam.



Over de tegenstander is hij positief. "Ajax is een ploeg die aanvallend voetbal speelt. Ze spelen snel voetbal, zijn doelgericht en hebben veel individuele kwaliteit. We zullen ons topniveau moeten halen."



Tot slot zegt Weinzierl over het missen van steunpilaar Eric Choupo-Moting: "Dat is een bittere pil voor ons, omdat hij uitstekend in vorm was.."