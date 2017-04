Bosz zorgt voor woede: "Hoe werk je een talent naar de uitgang!?"

Ik weet dat jij Sinkgraven niets vindt. Sinkgraven doet het prima. Riedewald is in mijn ogen te traag en heeft niet het inzicht om achterin een rol van betekenis te spelen. Dan gaat mijn voorkeur toch liever uit naar Viergever als Linksback.

Sinkgraven is geen Willems die aanvallend heel veel brengt in een wedstrijd (de Willems van 2 seizoenen geleden dan) en verdedigen is niet zijn sterke punt dus ik zie idd niet echt zijn meerwaarde op die positie. dat hij het slecht doet vind ik zeker niet, hij presteert best goed naar zijn mogelijkheden maar het is ook niet zo dat ik denk Wauw! dit is de toekomstige linksback van Oranje