Slecht nieuws voor Lukaku? "Ik ga zeker nog met Conte werken"

Volgens de geruchtenmolen gaat Chelsea straks op zoek naar een nieuwe spits, want Diego Costa heeft lucratieve aanbiedingen uit China op zak. De strijd zou gaan tussen twee spelers: Romelu Lukaku en Alvaro Morata. Terwijl die eerste zich voorlopig in stilzwijgen hult, flirt die laatste nu openlijk met de Blues en Antonio Conte.



In een interview met The Guardian onthult Morata dat Chelsea vorige zomer al een bod deed, maar Real weigerde toen. "Als er nog eens zo'n bod en zij willen me verkopen, dan sluit ik geen deuren. Ik hield van Italië, maar als ik op een dag moet vertrekken, ben ik zeker dat het naar de Premier League zal zijn."



"Ik voel dat ik Antonio Conte veel verschuldigd ben. Hij is de trainer die het meeste vertrouwen in mij getoond heeft, mij het liefste erbij wilde. En toch heb ik nog nooit het geluk gehad om met hem te kunnen werken. Ik ben er zeker van dat dat er nog van zal komen."