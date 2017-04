Bosz wil niet kiezen en spreekt zich duidelijk uit

Peter Bosz heeft zich duidelijk uitgesproken over hoe de rest van het seizoen moet verlopen. De trainer van Ajax ziet het niet zitten om zich dit seizoen op één prijs te focussen. De oefenmeester richt zich dan ook op beide competities waar nog een prijs behaald kan worden.



"We moeten geen prioriteiten stellen", vertelde Bosz tijdens de persconferentie volgens Ajax Showtime. "We willen kampioen worden en we willen graag de halve finale bereiken. we willen op beide fronten en of dat kan, moet blijken."



"Het zou toch raar zijn als we er één laten vallen en vol voor de andere gaan? Ajax wil alles winnen, we willen op alle fronten goed presteren", aldus het relaas van de oefenmeester van Ajax.