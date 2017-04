SN Exclusief: Ajax heeft in Duitsland nog steeds goede reputatie

Donderdag speelt Ajax voor het eerst in veertien jaar een kwartfinale wedstrijd van een Europees bekertoernooi. Het Schalke 04 van Klaas-Jan Huntelaar komt naar de Amsterdam ArenA, zeven dagen later reist de ploeg van Peter Bosz af naar Gelsenkirchen voor de return.



Door Frank Nagel



Marc Siekmann, Schalke 04-watcher van de Duitse krant Bild, verwacht een gelijkopgaande wedstrijd. "Ajax heeft in Duitsland nog steeds een goede reputatie vanwege de spelers die zij voortbrachten en de gerenommeerde jeugdopleiding. Ook nu hebben zij een groot aantal jonge talentvolle spelers die een sterk collectief vormen."



Die Königsblauen reizen in ieder geval vol vertrouwen af naar Amsterdam. Zaterdag werd VFL Wolfsburg met 4-1 aan de kant gezet. Als coach Markus Weinzierl vasthoudt aan dezelfde basiself zijn middenvelders Leon Goretzka, Nabil Bentaleb en Max Meyer de spelers die we in de gaten moeten houden. "Zij zorgen voor creativiteit aan de bal. En natuurlijk spits Guido Burgstaller, die sinds zijn komst in de winterstop een goede indruk maakt."



De komst van Burgstaller ging hand in hand met betere resultaten voor de ploeg van Weinzierl. "Schalke was erg wisselvallig aan het begin dit seizoen, net zoals Ajax wat ik begreep. Maar ze hebben zich in verdedigend opzicht ontwikkeld, zijn constanter geworden en Burgstaller is met zijn goals een belangrijke factor geworden."