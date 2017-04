Nieuwe klap voor Dortmund-slachtoffer Bartra

Marc Bartra blijkt de komende weken zoet te zijn met de verwonding die hij heeft opgelopen tijdens de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund. De verdediger raakte door glasscherven gewond en brak zijn spaakbeen.



Bartra is succesvol geopereerd aan zijn arm, maar dat betekent niet dat hij direct weer in actie kan komen. Borussia Dortmund verwacht het weken zonder de mandekker te moeten stellen. Het is afwachten of hij dit seizoen uiteindelijk nog aan speelminuten komt.