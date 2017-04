"Er staan spelers op het veld die het BarÃ§a-shirt niet waard zijn

FC Barcelona verloor kansloos met 3-0 bij Juventus en de Catalanen krijgen dan ook de nodige kritiek. Rio Ferdinand is zeer hard voor Barça en legt uit waarom hij dat is.



"Barcelona heeft enkele nieuwe spelers nodig. Er staan nu enkele spelers in de basis die drie jaar geleden absoluut niet hadden gespeeld. Dat zijn er teveel om op te noemen, er staan nu spelers bij Barcelona op het veld die het shirt niet waard zijn zoals ze nu spelen", vertelde de ex-verdediger van Manchester United aan BT Sport.



"Het gaat om de spelers die de bal bij de voorste drie moeten krijgen. Dat lukt niet omdat het niet snel genoeg gaat. Niemand kan individueel verdedigen en collectief verdedigen lukt al helemaal niet. Het lijkt ook alsof ze geen idee hebben hoe ze druk moeten zetten."