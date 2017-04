Bosz: "Luister nou eens naar je vraag man"

Ajax speelt momenteel nog om de prijzen in de Eredivisie en de UEFA Europa League. Volgens trainer Peter Bosz is dit echter geen enkel probleem voor de Amsterdammers.



De NOS vroeg aan de oefenmeester of Ajax de Europa League zou laten lopen als er donderdagavond een slecht resultaat wordt behaald. Bosz reageerde daarop stellig. "Luister nou eens naar je vraag man", reageerde de oud-voetballer. "Als we morgen een slecht resultaat... Zo denken wij helemaal niet! We werken heel hard om op beide fronten mee te doen. Een club als Ajax wil altijd alles winnen."



"Ik vind dat we daarin geen prioriteiten moeten stellen. We willen kampioen worden en graag de halve finale van de Europa League bereiken. Of dat kan? Dat zal moeten blijken", aldus Bosz.