'Het is beter voor beide partijen als deze speler vertrekt bij PSV'

Oleksandr Zinchenko maakte in de afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Manchester City naar PSV. De Oekraïner presteert in Eindhoven echter nog niet wat men van hem verwacht heeft. De jonge voetballer startte dit seizoen slechts vier keer in de basis.



"Je ziet aan zijn lichaamstaal dat hij momenteel een beetje uitgeblust is", vertelt oud-trainer Aad de Mos aan Omroep Brabant. "En dat is zonde, want hij heeft écht potentie. Zijn dribbels doen me een beetje aan die van Arjen Robben denken. Hij speelt niet voor niks in de nationale ploeg van Oekraïne."



De Eredivisionist heeft een optie om het huurcontract met één seizoen te verlengen. "Hij zou dit seizoen veel beter tot zijn recht zijn gekomen bij Ajax of FC Twente", aldus De Mos.. "Daar is de kans groter dat jongens als Zinchenko spelen. Cocu ziet het niet in hem zitten. Het is voor alle partijen beter als Zinchenko vertrekt bij PSV."