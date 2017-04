Update: Duitse politie houdt verdachte aan voor aanslag op BVB-bus

De politie in Dortmund heeft een eerste verklaring afgegeven na de explosies rondom de spelersbus van Borussia Dortmund. Marc Bartra raakte daarbij gewond aan zijn hand en de wedstrijd tegen AS Monaco werd uitgesteld tot woensdag.



De Duitse politie heeft laten weten uit te gaan van een gerichte aanslag op de spelers van Borussia Dortmund. Van een motief achter de aanslag heeft de politie nog niets vrijgegeven en heeft daar ook nog geen duidelijkheid over. De politie houdt dan ook nog overal rekening mee.



Update, woensdag 12 april, 10.00 uur:



Volgens diverse Duitse media is er mogelijk een islamitische link met de aanslag die dinsdagavond op de spelersbus van Borussia Dortmund is gepleegd. Dat zou blijken uit de brief die naderhand is gevonden.



Volgens informatie van de Süddeutsche Zeitung, de Duitse omroepen NDR en WDR en het persbureau DPA wordt op dat schrijven verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn van eind vorig jaar en de inzet van Duitse gevechtsvliegtuigen in Syrië.



Update 14:24 uur:



Het Duitse Openbaar Ministerie heeft woensdagmiddag op een persconferentie bekend gemaakt dat er één verdachte is aangehouden naar aanleiding van de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund. Er zou ook nog een tweede verdachte zijn, maar die is vooralsnog niet aangehouden. Het motief van de aanslag is nog steeds onduidelijk.